Camacho: Vidal es un jugador de la casa y el Estadio Monumental es su lugar

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo y director de Blanco y Negro, Matías Camacho, se refirió a la intención que existe en el directorio para sumar a Arturo Vidal como fichaje estelar para los "albos" en el 2024.

"Es un jugador de la casa y el Estadio Monumental es su lugar", declaró este lunes.

"Creemos que sería un aporte tremendo, ahora hay que discutir al interior del directorio de Blanco y Negro junto a la gerencia deportiva para tomar decisiones", siguió Camacho.

"Esto no se ha tratado, una vez que se converse con la gerencia deportiva podrá haber una posición oficial que comunique el presidente de Blanco y Negro, pero nuestra posición es que Arturo es un tremendo jugador y además, de la casa", continuó.

También manifestó que "no quiero arrogarme una posición que no me corresponde, hay que conversar con el gerente deportivo y el directorio, creemos que es un tremendo aporte y ojalá algo así se pueda concretar".

"Pienso que hubiese sido ideal tener los refuerzos un poco antes", declaró Camacho, sobre el inicio de la pretemporada de Colo Colo.

Para cerrar, desconoció si es que hay ofertas por Brayan Cortés, que en el caso de salir del club "sin duda sería un golpe duro", expuso.