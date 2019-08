Carlos Caszely: El problema de Colo Colo es que el técnico intenta ser más figura que los jugadores

El histórico ex jugador de Colo Colo y la selección chilena Carlos Caszely se refirió al momento que atraviesa el cuadro albo y la responsabilidad que tiene en ello el técnico Mario Salas, asegurando que quiso ser más protagonista que los futbolistas y eso le terminó pasando la cuenta.

"Uno de los grandes problemas que tiene el cuadro popular es que cuando los técnicos intentan ser más figuras que los jugadores, se crean los problemas", dijo en entrevista con El Que Calla... Astorga, del sitio RedGol.

"Futbolísticamente y físicamente creo que no están bien. Son varios factores, no sólo uno. Uno de los principales es la conformación del plantel. Es complicado cuando los técnicos son prisioneros de lo que hablan cuando llegan y después no tienen la posibilidad de enmendar esa situación", agregó el "Chino".

En esa línea, Caszely comentó que "cuando llega Mario Salas quedan afuera Valdivia, Paredes, Valdés, todos los referentes, los hombres que ganan campeonatos. El gran maestro "Zorro" Álamos lo dijo: los juveniles ganan partidos, los grandes ganan campeonatos, es lo que ha hecho Católica y Colo Colo no lo ha podido hacer".

Asimismo, sobre lo que se vive en la interna, comentó que "por lo que hemos sabido los jugadores están en una situación conflictiva con el técnico, empiezan a no creerle y eso, indudablemente, afecta a cualquiera".

El goleador histórico de Colo Colo, aseguró también que "necesitaba jugadores diferentes para lograr lo que quería. Cuando llega al camarín dice que van a jugar los que están mejor físicamente, pero detrás de ellos hay jugadores grandes que necesitan entendimiento para lograr lo que él quiere. Colo Colo si no es campeón, es fracaso. Si no llega a una final, es fracaso. La hinchada siempre será igual. La gente de Colo Colo merece respeto y hasta el momento no lo tiene".

"Hoy Mario Salas está en la cuerda floja porque no ha logrado hacer de Colo Colo un equipo competitivo. Es difícil que lo saquen eso sí, no lo van a sacar", cerró.