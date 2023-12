Caszely apuesta por un DT chileno para Colo Colo por "todos los chantas que han llegado"

El ídolo de Colo Colo Carlos Caszely conversó este miércoles con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el presente del club "popular", que se encuentra en la búsqueda de un entrenador tras la salida de Gustavo Quinteros, y apuntó a que se le debiese dar la opción a algún técnico local.

"Con todos los chantas que han llegado, que es el 90 por ciento de técnicos, prefiero al 'Fantasma' -Marco Antonio Figueroa-, a Ivo -Basay-, a Jaime Vera cuando hacía dupla con el 'Chino' -Alejandro Hisis-, a Héctor Tapia cuando hacía dupla con Miguel Riffo... porque me enseñaron que las dulpas son las que mejor andan", declaró.

"Creo que a Quinteros no le empezó a ir del todo bien cuando se fue su ayudante a Vélez -Leandro Stillitano-, pero ellos están enfocados 99,9 por ciento a un técnico extranjero y dejan un cachito por si les falla de ir a buscar a un técnico chileno", expresó.

Por ello, en esta búsqueda de DT, Caszely declaró que "me río cuando dicen que buscan un técnico que tenga personalidad, juegue para adelante y tenga trayectoria internacional... o sea, descartó a todos los chilenos de una".

También dedicó dichos a cómo se dio la salida de Gustavo Quinteros, declarando que "no sé a quién creerle, si a Daniel Morón o a Alfredo Stöhwing, quien dijo que no tenían un plan B porque querían a Quinteros, pero Morón dijo que desde septiembre tienen un scouting en Santiago y Argentina para buscar técnico".

"Colo Colo no puede esperar hasta fin de año para sacar al técnico, lo debieron dilucidar mucho antes. El que venga, tiene la excusa lista, 'yo no hice el plantel, llegué tarde, estoy a menos de un mes de iniciar la Libertadores, no conozco al plantel' y es la excusa para ir a jugar a Mendoza -ante Godoy Cruz en la fase 2 de Copa Libertadores-", replicó.

En ese sentido sostuvo sus críticas declarando que "cuando me llamó Aníbal Mosa para comentar que quería tener tres hombres para ayudar a Morón y todos levantaron la voz que no podía ser, pero resulta que ahora tiene scouting para que esté el último día del año para buscar un técnico que no sabemos quien es".

"Es difícil ver el perfil que necesita hoy Colo Colo, porque el que llegue, con el verso que llegue, va a decir que tiene que estructurar, ver qué plantel, cómo entrenan, cómo juegan, se le va a ir un mes y va a estar en Mendoza. Es difícil decir que queremos un técnico ganador, porque todos los técnicos son ganadores antes de, como decía un amigo mío en Europa y me voy a agrandar, Rinus Michels, 'todos son buenos hasta que empieza el campeonato", remató.

Defendió al presidente del CSyD

Carlos Caszely también respaldó al presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho, quien lanzó duras declaraciones contra Quinteros por su forma de relacionarse con representantes y otros asuntos.

"Voy a defender a Matías Camacho, el presidente del Club Social y Deportivo, lo han atacado demasiado, pero votaron seis en contra, no solo él, fue uno de los seis que votó en contra por todo lo que supimos de Quinteros, quien dijo que no le llevaron los jugadores, entonces para qué firmó", expuso.

"-Espero- una declaración de Blanco y Negro que diga si lo trajimos o no, y si se fue por esto o no, porque se arreglaba con los empresarios, porque trajo nueve jugadores y nunca se hizo cargo, porque la culpa era de los jugadores, del árbitro, de la cancha... creo que la gente se aburrió de todo lo que él dijo", puntualizó.

"La gente que maneja el fútbol no entiende de fútbol, siempre he dicho que todos son grandes empresarios, pero de fútbol muy poco, cuando uno insinúa dicen que lo manejan como saben, pero están equivocados. Al final, el chico que termina jugando en Colo Colo, Damián Pizarro, que lo echaron de la U, no lo formó Colo Colo, llegó a los 16 años, y tuvo que jugar en Colo Colo por su potencia, y los 9 que trajo le funcionaron apenas dos", criticó.