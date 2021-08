Caszely pidió apostar por canteranos en vez de Moreno Martins y cree que Pizarro debe ser titular

El máximo goleador histórico de Colo Colo (con 208 tantos), Carlos Caszely, se refirió a la posible llegada del delantero boliviano Marcelo Moreno Martins al "Cacique" y sostuvo que prefiere que le den espacio a los juveniles de la institución

Caszely nos dijo en diálogo con Al Aire Libre PM, que "a mí me gustan los 'cabros' de las divisiones inferiores. El niño que viene desde abajo viene con el conocimiento de lo que es Colo Colo, ya sabe lo que es la camiseta, sin desmerecer a Moreno Martins, porque él ha jugado en grandes equipos y donde ha estado ha hecho goles".

"¿Qué va a pasar con los demás chicos que están jugando? ¿quién sale del equipo? Hoy Colo Colo tiene solo Campeonato Nacional y Copa Chile, que le den posibilidades en seis meses de agrandar el potencial de la divisiones inferiores y después empezar a pensar qué necesita", añadió el "rey del metro cuadrado".

Sobre el altiplánico, añadió que "Moreno Martins está haciendo goles hoy en día, pueden ser interesantes. He leído que puede jugar con Iván Morales en el equipo, pero habría que desplazar a Morales a una de las puntas".

Acerca de Vicente Pizarro, que irrumpió de gran forma en el primer equipo "albo", el histórico delantero sostuvo que lo que más le gusta de él es "que juega con la cabeza levantada, tiene una visión periférica del campo muy buena. Quita bien y marca bien, tiene muchas condiciones".

"Todos los chicos que están jugando deben ser titulares. Si el chico es bueno tiene que jugar y no llevarlo de a poco, para que sean grandes jugadores a los 20 y 21 años y no a los 26 o 27 años. Te pongo ejemplos, Leonel Sánchez, Elías Figueroa y yo mismo, a los 15 o 17 años éramos titulares", siguió con su defensa a los cadetes.

El buen momento del "Cacique", sobre Solari y el retorno del público

Junto con esto, Carlos Caszely habló sobre la buena campaña que está realizando el equipo de sus amores y los postuló como el máximo candidato al título del Campeonato Nacional.

"Colo Colo va a pasos agigantados, porque recordemos que Audax Italiano comenzó muy bien, pero ha ido decayendo porque no tiene un gran plantel. Lo mismo le va a pasar a Unión La Calera en algún momento. La U de la mano del "Huevo" (Esteban) Valencia ha mejorado muchísimo y U. Católica anda últimamente a los tumbos y su técnico (Gustavo Poyet está cuestionado", dijo el "Chino".

"Por ahí pasan los problemas de los rivales directos. Si Colo Colo sigue jugando así como lo está haciendo, a la antigua, como digo yo, va lograr un campeonato más", agregó Caszely.

Sobre el argentino Pablo Solari, el ex seleccionado nacional sostuvo que le gusta la opción de que pueda seguir en el club: "Ojalá, desde que empezó a jugar en Colo Colo que me encanta. Es encarador, es bravo, va hacia arriba. Dicen - perdió una pelota o dos -, pero no importa, encara. A mí me gustan los 'cabros' que encaran. Los delanteros tienen que encarar siempre".

Finalmente, consultado por el retorno del público al estadio, la leyenda del "Cacique" dijo que "lógico, si Colo Colo es su gente, de la mitad más uno del país, deberían hacer todos los esfuerzos posibles para que vuelva el hincha al estadio. El hincha colocolino necesita estar ahí. Lo que sí es un 12,5 por ciento, cerca de 5.000 personas, y eso no es naada en el Monumental", cerró.