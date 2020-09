César Fuentes: Esperamos que el triunfo sobre Peñarol sea el empujón para salir adelante

El volante de Colo Colo César Fuentes señaló que en el cuadro "popular" esperan que la victoria sobre Peñarol en Copa Libertadores sea el empujón que necesita el equipo para salir adelante en el torneo local, donde tienen una "deuda".

"Esperamos que sea el empujón para salir adelante, recuperar terreno en el torneo, estamos en deuda, en los primeros minutos salimos a jugar y tocar la pelota. Queríamos salir siempre adelante, ir rápido, mucho pelotazo, tocando podemos llegar y tenemos jugadores de esa calidad para hacer goles jugando bonito", declaró este jueves.

También afirmó que al equipo le "falta mucho por mejorar aún, queda tiempo para pensarlo en el plantel, sobre todo en los primeros tiempos, creo que somos los únicos que podemos sacar esto adelante y trabajar en el día a día".

"No estamos ajenos a lo que está pasando en el plantel, de como hemos estado jugando estos partidos, pero creo que este partido con Peñarol nos sirvió mucho, fue un golpe anímico importante. Eso estamos pensando hoy", continuó".

En relación a su nivel individual postuló que "me he sentido súper bien, siempre se puede mejorar. Si no hemos ganado, no sé si estoy dando mi cien por ciento, creo que puedo mejorar más, seguir trabajando día a día y aprender de los más experimentados".

"Este es un equipo grande y uno quiere estar acá, estoy conforme, pero falta mostrar un poco más para que la gente se quede un poco más tranquila de por qué me trajeron", indicó.

Por último apuntó a que los roces que existieron en el plantel "son cosas que no ayudan y uno lo toma de una mala manera por estar en un momento complicado, pero creo que todo sirve, nos ayudó para enfocarnos en lo que estamos haciendo y este partido nos ayudará más".

"Estos días han sido más relajados por haber podido ganar y mostrar un segundo tiempo mejor de todos los partidos que habíamos hecho, va a ser vital el partido que vayamos a proponer a Brasil, creo que vamos a estar a la altura si hacemos lo del segundo tiempo contra Peñarol", concluyó, hablando del duelo ante Athletico Paranaense.