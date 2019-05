Christofer "Canchita" Gonzales repasó su paso por Colo Colo: Jugué poco, pero la pasé muy bien

El mediocampista peruano Christofer "Canchita" Gonzales, tras la victoria de su equipo Sporting Cristal por 3-0 sobre Unión Española en Copa Sudamericana, recordó su paso por Colo Colo, entre 2015 y 2017, con una salida a préstamo intermedia, asegurando que guarda buenos recuerdos y que sigue constantemente la actualidad del conjunto "albo".

"Canchita", tras el partido, dijo que "volver a Chile para mí es muy bueno, con mi familia estuvimos muy contentos y estamos muy agradecidos con el país. Lastimosamente jugué muy pocos partidos en Colo Colo, pero la pasé muy bien, aún tengo contacto con jugadores como Pavez y Opazo, nos comunicamos por Instagram".

Junto con esto, Gonzales se refirió a la temprana eliminación del "cacique" en la Sudamericana, asegurando que "en realidad vi el partido (ante Universidad Católica de Ecuador), de igual forma ustedes saben que los penales con muy inciertos, pero bueno sé que igual les va a ir bien en el torneo".

Finalmente, el mediocampista peruano se refirió al momento de su ex compañero Gabriel Costa, quien ha recibido críticas durante las últimas semanas en el "popular", y dijo que "no me he entardo mucho de las críticas, pero es un proceso, él es un gran jugador y sé que va aandar muy bien, es un gran jugador", cerró.