Christofer Gonzales: "Me gustaría retornar a Colo Colo y tener una revancha"

El ex volante de Colo Colo Christofer Gonzales, dijo que le gustaría volver por una revancha la Cacique, asegurando que su falta de continuidad se debió a que habían jugadores más experimentados en su puesto.

"Me gustaría retornar a Colo Colo y tener una revancha allá porque sé que tengo la capacidad de poder ser un gran jugador en el club y creo que me gustaría retornar por ese desafío", afirmó en Movistar Deportes de Perú.

"En Colo Colo no tuve mucha oportunidad, pero fue porque habían muchos jugadores grandes. Yo llegué a los 21 o 22 años, pero me sentí muy bien, me trataron bien todos y estoy muy agradecido con el club y con los jugadores", apuntó el actual futbolista de Sporting Cristal.

Gonzales, de 27 años, tuvo dos periodos en Colo Colo, el primero entre 2015 y 2016 y el segundo de 2016 a 2017, sumando en total 31 partidos con la camiseta alba.