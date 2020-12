Club Social y Deportivo Colo Colo propuso un Consejo del Fútbol integrado por referentes históricos

El Club Social y Deportivo Colo Colo lanzó una propuesta para la conformación de un Consejo del Fútbol que esté integrado por referentes históricos del club, quienes tengan la misión de ayudar a avanzar hacia la "refundación" del cuadro "popular".

"Este Consejo debiese estar disponible para acompañar y facilitar el trabajo del cuerpo técnico para salir de la crisis actual, si es que así se requiere, pero también, y desde una transición hacia la refundación institucional, deberá trazar los lineamientos de una Política Deportiva que funcione como una columna vertebral de todo nuestro quehacer deportivo, y que tenga como centro los valores de popularidad, colaboración y rebeldía que están en la base de nuestro club", señaló la corporación a través de un comunicado.

El presidente del CSD Colo Colo, Edmundo Valladares, explicó Al Aire Libre en Cooperativa que en la institución "creemos que debe representar una oportunidad para avanzar en la refundación futbolística de Colo Colo. Consideramos que se debe dar a partir de la conformación de un Consejo del Fútbol colocolino, integrado por referentes históricos que puedan estar disponibles para acompañar al club en estos momentos tan difíciles en que hay que juntar fuerzas para salir adelante".

"Fundamentalmente, para que comience a trabajar en una política deportiva para Colo Colo, sentar bases de lo que necesita la institución y que pueda aportar y definir los lineamientos que tiene que desarrollar Colo Colo para todo su fútbol", agregó el dirigente.

Por su parte nuestro comentarista Marcelo Barticciotto, señaló al respecto que la idea "suena interesante, creo que todo lo que sea un aporte de ahora en más, me parece bien. Colo Colo necesita una reestrucuiración, más allá de si se va o no al descenso. Hace años no tiene una política deportiva definida; sin duda, ahora hay que acompañar más que poder hacer, porque es difícil lograr algo en lo que queda de este año e interferir en ese sentido, ahora repercute más que suma".