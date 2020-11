Cobreloa puso plazo límite a Colo Colo para presentar nueva oferta por Ignacio Jara

El presidente de Cobreloa, Walter Aguilera, indicó que la escuadra nortina le puso un plazo límite a Colo Colo para que responda y envíe una nueva oferta por el futbolista Ignacio Jara, a quien también pretenden en Deportes Antofagasta y Unión La Calera.

"Tenemos dos ofertas que son concretas e importantes para nosotros y tengo entendido que para Ignacio también en lo económico. Le hicimos una contrapropuesta a Colo Colo indicándoles que el piso para nosotros era la mejor oferta que habíamos recibido de otro club", señaló Aguilera a nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Considerando que el chico había llegado a un acuerdo con ellos, la mandamos y hasta el día de hoy -miércoles- no hemos tenido respuesta. Por lo tanto, ya di las instrucciones a la Comisión de Fútbol que solo vamos a esperar hasta hoy (miércoles) a las 20:00 horas por la respuesta de Colo Colo o sino vamos a ver cuáles son las otras alternativas", agregó.

"Las ofertas más importantes son las de La Calera y de Deportes Antofagasta", detalló Aguilera, quien además anunció acciones legales en el caso que Jara se niegue a fichar por alguno de esos clubes si se frustra su traspaso al "Cacique".

"Nosotros tenemos que cuidar los intereses de Cobreloa y entendemos que cuando un jugador tiene una intencion de jugar en un equipo, siempre ese equipo se aprovecha de la circunstancia y trata de bajar los montos, situación que no vamos a permitir", advirtió.

"Si hoy no llegamos a un acuerdo y el jugador no quiere ir a ninguno de los otros dos clubes, también estamos viendo el tema legal porque él tiene ocho meses de contrato con nosotros y creo que no es justo que solamente se acuerden del contrato para cuando les preocupa algo a ellos", continuó.

"El contrato es para ambas partes, se firma para ambas partes, así que estamos analizando el tema legal para ver de qué forma podemos resguardar los intereses si es que el jugador no quiere ir a ninguna de las otras opciones que tenemos como mejor alternativa, pensando en la valoración del jugador", completó.