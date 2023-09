"Coca" Mendoza y su relación con Mirko Jozic: Me dijo que yo era el hijo que perdió en la guerra

El histórico exfutbolista de Colo Colo Gabriel Mendoza, campeón de la Copa Libertadores 1991, recordó al técnico de esa campaña Mirko Jozic y su estrecha relación con él.

En el programa "Sabor a Gol" de TNT Sports, Mendoza señaló: "En las pretemporadas, Mirko se juntaba con cada uno de los jugadores y les explicaba el rol que quería que tuvieran en la próxima temporada. Y a mí no me llamaba. El último día me llama y le digo, 'Mirko, yo pensé que me tenías cortado' y me dice: 'Gabriel, lo que pasa es que tú para mí no eres un jugador de fútbol, eres el hijo que perdí en la guerra. Donde yo vaya, tú vas a ir conmigo'. Se me empezaron a caer las lágrimas".

Tras esa conversación, "Coca" cometió una indisciplina, la que lastimó esa relación: "La última noche atacaron los comandos, como decíamos en el plantel. Con un grupo nos arrancamos. Margas me mandó a conversar con Mirko, entré a su habitación y estaba en un rincón a oscuras. Me dijo: 'Gabriel, todo lo que dije hoy en la tarde olvídalo, nunca será lo mismo'".