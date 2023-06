Daniel Morón: Lo más importante es ganar a lo Colo Colo, nos hacía falta

Luego de la victoria por 5-4 ante Deportivo Cali en duelo amistoso, Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, repasó lo que fue el encuentro y además habló sobre la conformación de la delantera alba.

"Lo más importante es ganar a lo Colo Colo, nos hacía falta esto. Hacía falta como estímulo. Partimos este segundo semestre de una manera diferente. Recuerdo muchos resultados épicos en otras oportunidades y este es uno de ellos. Nos va a hacer bien para lo que viene".

El exarquero, eso sí, terminó "preocupado, porque no es normal cuando te hacen cuatro goles en un partido amistoso", pero destacó que "lo importante de todo es cómo terminó, que los jugadores fueron capaces de dar vuelta una situación adversa. Eso se espera del equipo".

"Hay cosas que tenemos que seguir corrigiendo, y que se van a corregir, pero por lo menos llegamos al gol, que era algo que extrañábamos y que no nos había permitido quedarnos con mejores resultados", sumó.

También se refirió al retorno goleador de Damián Pizarro: "Me imagino lo que significará para él con sus 18 años sentirse el '9' de Colo Colo. No poder hacer goles, a esa edad no es fácil de llevar la presión de un equipo como este. Sin embargo, trabajando. Gracias a Dios le salieron los goles y esperamos que continúe aquello".

El gol que hace Darío Lezcano es un gol de centrodelantero. Un tipo que conoce su hábitat, que sabe dónde tiene que ir a buscar un balón. Nosotros queremos recuperar a todos los jugadores que no han jugado. Lezcano es jugador nuestro por un año y medio más; si no tiene salida es nuestro", añadió.

Respecto a la ventana de fichajes, Morón aseguró que "siempre tenemos búsqueda de todos los puestos. En cuanto hayan necesidades, tenemos nombres como para presentar".

"Lo de Bruno (Barticciotto) en otros mercados estuvo presente. Conversamos con su representante y es real. Es un 50 por ciento (del pase) que es de muy alto valor. Hoy no solo lo está haciendo muy en Palestino, también en la selección y se pone más difícil aún", culminó.