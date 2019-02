Danny Pérez y su complejo presente en Colo Colo: Esperaré mi oportunidad, no será tan lejana

Danny Pérez, venezolano de 19 años, llegó a Colo Colo como refuerzo a mediados del 2018. No ha sumado minutos en el primer equipo y parece no estar considerado por el técnico Mario Salas para esta temporada. Aún así, el delantero tiene esperanzas de continuar en Chile junto al "cacique".

"Estoy motivado de estar aquí en Chile. Ahora no puedo decir nada de como va a ser mi futuro. Mucha gente dirá que es una pérdida, pero para mí es mucho aprendizaje estos seis meses en el club más grande de Chile", dijo el oriundo de Caracas a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Siempre aquí en Chile y en todos lados los jugadores tienen ganas de demostrar su talento y esperaré mi oportunidad, no será tan lejana", agregó el juvenil.

Pérez tampoco ha podido lograr regularidad con la sub 19 de Colo Colo y eso le pasó la cuenta, al quedar fuera de la convocatoria de Rafael Dudamel para defender los colores de su selección en el Sudamericano sub 20.

El panorama del ariete es complicado, aunque reconoció siempre ha contado con el apoyo de los jugadores del primer equipo.

"Yo siempre me cambio en el camarín de los profesionales, ellos me aceptaron como un profesional más y me siento bastante bien, por los jugadores que me apoyaron en todo momento", comentó.

Danny Pérez llegó a préstamo desde La Serena a Colo Colo. El acuerdo entre ambas instituciones fue por dos años.