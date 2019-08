David Henríquez se culpó por la final de la Sudamericana 2006: Siento que la perdí yo

El ex jugador de Colo Colo recordó el duelo en el que los "albos" cayeron ante Pachuca por la definición del certamen continental.

El ex jugador de Colo Colo, David Henríquez, se culpó por la final perdida por los "albos" ante Pachuca en la Copa Sudamericana del año 2006.

En conversación con el programa "Abrazo de Gol" del CDF, el otrora zaguero afirmó que "era la única opción de levantar una copa internacional siendo capitán. Para el nivel chileno es difícil, no puedes competir con Brasil, por ejemplo. Fue culpa de nosotros. Me echo la culpa, siento que la pierdo yo".

"Ganando uno a cero, quería ir a hacer el dos a cero. Los dos goles fueron de córner contragolpe. Si me quedaba atrás y les decía a Miguel Riffo y Andrés González 'quédense atrás', no nos hacen esos goles", agregó.

A su vez, Henríquez reveló que sufrió un grave problema de salud hace unos meses. "En marzo sentí una puntada al corazón, pensé que era un infarto, pero al final era un infarto pulmonar", señaló.

"Estuve cinco días en la UTI, pero ahora estoy bien, no tengo ningún problema, estoy con anticoagulantes. Fui en auto, vivo a dos minutos de la clínica, pero me costó mucho llegar, sentía que me iba a morir", dijo.