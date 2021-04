"De Macul para el mundo entero": El saludo de Colo Colo a Claudio Bravo por su cumpleaños

Este martes, el arquero nacional Claudio Bravo cumplió 38 años y el club en el que se formó, Colo Colo, le dejó un especial saludo en redes sociales que el meta nacional agradeció.

"De Macul para el mundo entero. Hoy le deseamos un muuuuy feliz cumpleaños al gran Claudio Bravo. Que sea un gran año en lo personal y profesional", escribió el cuadro albo.

"Muchas gracias por el saludo, mis mejores deseos por siempre. Y de igual manera, que sea una temporada que mantenga a Colo Colo en lo más alto. Competir partido a partido Éxito y con todo", fue la respuesta del meta nacional que se llenó de felicitaciones en redes sociales.

Thank you so much 🙌🏻 https://t.co/2eFc1cBfAA

Always in my 💙 thanks for all 🤗 https://t.co/KVwkp8xL1t