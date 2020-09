Dirección del Trabajo dio la razón al plantel de Colo Colo y sancionó a Blanco y Negro

La Dirección del Trabajo emitió este jueves 3 de septiembre su resolución a la fiscalización que realizó a Blanco y Negro por acogerse a la Ley de Protección al Empleo, y otorgó la razón al plantel de Colo Colo en este conflicto, por lo que la concesionaria deberá pagar un total cercano de 1.200 millones de pesos a los jugadores por los días que no se reconocieron como trabajados.

De acuerdo al documento, la concesionaria fue castigada por tres razones. No otorgó el trabajo convenido, no pagó las remuneraciones y no entregó la documentación exigida para fiscalizar.

De hecho, precisan que al gerente Alejandro Paul se le requirió documental laboral vinculantes a los contratos de trabajo para el caso de los 40 jugadores involucrados, pero "se dio información parcial e incompleta sobre el pago de remuneraciones".

Debido a estas infracciones, ByN fue multado administrativamente con 60 UTM y 20 IMM (Ingreso mínimo mensual), equivalentes a $10.170.440 pesos.

El fallo también ratifica que si hubo relación laboral entre ByN y los futbolistas los primeros 22 días de abril y parte del mes de mayo, días que fueron reclamados en el requerimiento que formuló el Sifup para apoyar a los jugadores de Colo Colo.

Debido a esto, deben cancelar los sueldos pendientes de abril y mayo para los 40 jugadores del plantel, monto aproximado a los 1.200 millones de pesos.