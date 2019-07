Director de ByN descartó millonarias pérdidas y rebatió a Mayne-Nicholls: Su confusión es grave

Alfredo Stöhwing, director de Blanco y Negro, rebatió a Harold Mayne-Nicholls y descartó millonarias pérdidas en la concesionaria de Colo Colo, asegurando que el ex presidente de la ANFP está "confundido" y que espera que se retracte para evitar un clima de tensión y confrontación en la mesa directiva.

Stöhwing, en conversación con el diario La Tercera, lamentó los dichos de Mayne-Nicholls hace unos días al mismo matutino, donde señaló que el club tenía "1.000 millones de pérdida" y sostuvo que la información es falsa, aunque reconoce que "trato de ser optimista, se está trabajando en un buen ambiente en Colo Colo, de manera que espero que sea solo una confusión".

No obstante, el dirigente no se quedó ahí y agregó que "sin lugar a dudas, la confusión de Harold es grave y afecta no solo a la dignidad de quienes estábamos en el directorio anterior, sino que además informa de manera errónea sobre los resultados de un club que le importa a mucha gente".

El también director de ejecutivo de la compañía de crédito Continental, además, quiso entregar cifras para respaldar sus acalaraciones y dijo que "tengo los balances de los últimos años, que indican que el año 2015, Colo Colo perdió 2.027 millones de pesos; en 2016, 1.193 millones; y en 2017, 2.993 millones. En 2018, en cammbio, se ganaron 4.233 millones de pesos. Es decir, se podujo un vuelco impresionante en los resultados que venían produciéndose en el club".

De igual forma, para el personero, esta declaración se da "en el peor momento para decir algo así. No sé para qué referirse en este momento a estas cosas cuando tenemos tantos desafíos de otra naturaleza".

"Yo espero hablar con Harold para conocer cuál fue su propósito y si efectivamente fue producto de que viene llegando como él mismo dice, no sabe mucho de números. Él me ha obligado a mí a aparecer respondiendo, algo que no me gusta para nada, pero lo hago en aras de la verdad y de la tranquilidad de los accionistas e hinchas del club", finalizó