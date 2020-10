DT de Colo Colo: "Espero que los chilenos puedan conseguir lo que quiere el pueblo"

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, entregó su opinión sobre las manifestaciones en Chile, luego de la conmemoración de un año del estallido social.

Quinteros señaló en conferencia de prensa que "es muy justo el reclamo de la gente y necesario. Solo espero que los chilenos puedan conseguir lo que quiere el pueblo".

Además, añadió sobre los incidentes protagonizados por las barras de Colo Colo y Universidad de Chile en Plaza Baquedano que "ojalá que no haya peleas entre barras e ideas políticas y que podamos solucionar los conflictos que no le hacen bien a Chile. Desde mi lugar no tan importante, llamo a unión para los chilenos".

El estratega habló con los medios en la previa del importante duelo que enfrentará su equipo ante Jorge Wilstermann en busca de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, el cual se llevará a cabo este martes a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Monumental, que podrás seguir junto a Al Aire Libre.