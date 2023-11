El descontrol de Leonardo Gil tras ser reemplazado en Colo Colo

El volante Leonardo Gil vivió un momento de descontrol tras ser reemplazado en la visita de Colo Colo ante Magallanes en Rancagua, en duelo pendiente del Campeonato Nacional.

Gil, tras mostrarse adolorido por un choque, fue cambiado por Vicente Pizarro. No obstante, el "Colo" se veía recuperado y no le gustó para nada el cambio, tanto es así que al salir de la cancha lanzó dos veces un duro epíteto, justo al frente de Gustavo Quinteros, aunque no queda claro si era para él.

"La concha de ..." gritó Gil en dos ocasiones al dejar la cancha.

Se enojó el Colorado



Leo Gil fue sustituido pero algo no le pareció y salió enfurecido de la cancha. Ingresó por él Vicente Pizarro



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 7, 2023

Para peor, el jugador que sustituyó al experimentado mediocampista, "Vicho" Pizarro, anotó el 2-1 para el "Cacique" en este compromiso, momento en el que tampoco se le vio contento a Gil.

⚽⚪⚫👉🏼 1-2, 81', V. Pizarro



El Vicho llegó desde atrás y definió con un tiro rasante de zurda al primer palo para desatar la alegría alba



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 7, 2023

Tras el partido, el director técnico Gustavo Quinteros señaló al respecto en TNT Sports: "Es un jugador que siempre quiere estar, el y Ramiro González sintieron molestias musculares y el domingo tenemos otra final (ante Unión La Calera), por más que Gil quiera salir, lo saqué para tenerlo entero el domingo".

El duelo ante los caleranos es el domingo a las 17:30 horas (20:30 GMT).