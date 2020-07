El difícil momento de Robinson Méndez por falta de auspicios: Sin Colo Colo yo no podría comer

El deportista paralímpico chileno Robinson Méndez relató el duro momento que atraviesa económicamente tras perder auspicios por la pandemia y destacó el apoyo de Blanco y Negro, afirmando que "sin Colo Colo yo no podría comer".

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el representante nacional de paracanotaje, quien es uno de los "embajadores" del cuadro "albo", contó que "tenía un patrocinador que era Under Armour y por todo esto de la pandemia tuvieron que sacar a algunos de esos deportistas y entre ellos estoy yo. Estuve muchos años con ellos".

"La indumentaria es súper importante para nosotros, el tema monetario también. Es importante y que se nos reste es más difícil aún. Uno está entrenando en la casa con los materiales justos, que es mi caso al menos. De hecho no tengo más discos como para poder subir las cargas, porque estoy entrenando fuerte, entonces es difícil", agregó.

A su vez, Méndez afirmó que "por suerte Blanco y Negro y Colo Colo se han portado súper bien. Aníbal Mosa también se ha portado súper bien, en ese sentido no nos ha tocado nada malo y el convenio sigue. Otra vez Colo Colo está sacando la cara".

"Si no fuera por Colo Colo, yo en este momento no seguiría siendo deportista, estaría trabajando en cualquier otra cosa. De hecho, sin Colo Colo yo no podría comer, esa es la verdad. Porque gracias a Colo Colo estoy comiendo ahora", indicó.

El caso de Daniela Seguel

Por su parte la tenista Daniela Seguel, quien también está ligada al elenco de Macul, señaló que "en el plano económico creo que ha sido un tema difícil para todos. Por suerte en Colo Colo no me han dejado de apoyar y me siguen entregando el mismo dinero que me entregan habitualmente, así que la verdad estoy muy agradecida, porque sino se complicaría mucho".

"Yo tenía otro auspiciador y ellos suspendieron el auspicio por el tema este de la pandemia hasta nuevo aviso, porque también es una empresa más chica y costaba sacar recursos. Mientras estuve en Chile igual tenía que seguir pagando mis cosas en España, como el alquiler", apuntó.

"Por suerte todos me ayudaron y me bajaron a la mitad el precio. Ahora no recibo el dinero de los torneos que estoy habitualmente acostumbrada a recibirlo cada mes, sin eso se hace difícil y estoy un poco justa la verdad. Pero estamos tratando de sobrevivir dentro de lo que se puede", reveló.