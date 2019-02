Emerson Pereira tras ser descartado por Colo Colo para el área formativa: Tenía mucho que aportar

Colo Colo se mantiene en su plan de armarse correctamente de cara a la temporada que afrontarán este año, incluso en las divisiones inferiores, donde descartaron al ex futbolista brasileño Emerson Pereira para asumir el cargo de jefe del área formativa.

En una reunión entre Marcelo Espina y el directorio de Blanco y Negro se resolvió en buscar otros nombres para el puesto, siendo Ariel Paolorossi quien corre con mayor ventaja para arribar a Macul.

Pereira mostró algo de frustración por no poder concretar su llegada al "Cacique", y en conversación con Al Aire Libre comentó que "hablé con Marcelo (Espina) y presenté un proyecto para Colo Colo, pero finalmente me dijeron que no y ahora estoy trabajando hace una semana en Corinthians".

"Para mí sería un honor volver a trabajar en Colo Colo algún día, no se pudo ahora, pero sigo con el pensamiento de que tenía mucho que aportar a la institución. Conozco al club y a la gente que lo integra, pero por ahora no se pudo", explicó.

Sobre las razones que le comunicaron desde los "albos" para no optar por sus servicios, el ex futbolista señaló: "No quiero hablar del tema porque no quiero tener problemas si es que en un futuro vuelve a aparecer una opción para ir a Chile".