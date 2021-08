Emiliano Amor: Siento que ningún equipo nos ha superado

El defensor argentino de Colo Colo Emiliano Amor tuvo palabras para sus primeros meses en el cuadro albo, y aseguró que siente que el plantel está preparado para pelear la Copa Chile y el Campeonato Nacional dado que no ha encontrado algún equipo que los haya superado a lo largo de la temporada.

"Siento que el grupo está muy comprometido, y al estar comprometido hay muchos chicos que hacen un esfuerzo en el tema del pesaje, en las lesiones, porque en la parte física estamos muy bien. Creo que estamos para pelear la Copa Chile y el torneo local hasta el final, porque creo que no hubo un equipo que nos haya superado", dijo Amor en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"En todos los partidos, al menos desde que yo jugué, siempre sentí que Colo Colo fue más, aunque haya empatado o ganado. Y al sentir eso, al sentir que al camarín está bien, que el diálogo con el cuerpo técnico es bueno podemos soñar con algo lindo", añadió.

"Del año pasado me contaron que lo pasaron mal, pero ahora es distinto y pelear cosas grandes te lo da el grupo", complementó.

Amor comentó también su llegada al cuadro albo luego de que se complicara su arribo y aseguró que está feliz de la decisión tomada.

"Fue lo mejor. Sabía que Colo Colo no lo había pasado bien, pero sabía que era cuestión de tiempo, porque es un grande de Chile y era cosa de tiempo ordenarse y empezar a ganar. En Vélez estaba alternando, pero quería jugar partidos importantes y eso estoy viviendo ahora. Acá el grupo me integró bien, y hoy me siento fuerte e importante dentro del grupo. Fue una decisión positiva", comentó.

"Tuve una adaptación rápida y en el juego voy de menos a más, y siento que puedo dar más, pero más allá de eso, siento que hay un grupo comprometido", agregó.

En su poco tiempo en el club, Emiliano Amor valoró lo realizado por los jóvenes, en especial, por Vicente Pizarro.

"Me llamó la atención Vicho Pizarro, y un chico Lucas, que es de las juveniles, pero esos chicos me llamaron la atención, porque son de mucho despliegue, que no sienten la presión de tomar la pelota y mostrarse, y para nosotros los centrales nos facilita mucho las cosas. Siento que está bien posicionado y para el equipo es muy importante", expresó.