Espina y el DT de Colo Colo: Hablamos con Quinteros y dijo que tiene un compromiso en Tijuana

El gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, se refirió a las negociaciones por el nuevo DT del "Cacique", la cual está paralizada por el coronavirus, aunque señaló que ya recibieron la negativa de Gustavo Quinteros, uno de los estrategas que se candidateó en los últimos días.

"Producto de la situación que estamos viviendo es que nosotros cerramos el tema de la contratación, porque tampoco sabemos cuando se va a volver a entrenar y a jugar. De eso ya no se habla, mientras no tengamos la película clara no vamos a buscar. Nosotros al único que le hicimos una propuesta formal fue a Scolari. Hablamos con Gustavo Quinteros y dijo que no podía, ya que tiene un compromiso con Tijuana. Con Sergio Batista no hubo nada", señaló Espina en conversación con ESPN FC.

Además, sobre la Copa Libertadores dijo que "se quiere terminar la Copa Libertadores, pero está difícil, la situación es complicada a nivel global y nosotros no sabemos cuando vamos a reanudar el campeonato local".

Sobre el torneo chileno, donde Espina es miembro de la "comisión retorno", el "cabezón señaló que "recién empezamos a hablar el otro día con la comisión fútbol, pero lo que estamos manejando es que el torneo se termine tal como está estipulado, no se piensa en otro modelo de torneo".

"Tenemos toda la ventana de la Copa América a nuestro favor para recuperar tiempo, pero también hay equipos chilenos en la Libertadores, estamos nosotros, y también hay equipos en la Sudamericana. Hay que ver".

El ex capitán del "cacique" también comentó el retorno de Cobresal a los entrenamientos": Obviamente que ellos están trabajando en campos continuos, con grupos pequeños de futbolistas, y cuando entra el último grupo, el primero ya se está yendo para la casa. Además, testearon a los jugadores y sus familias".

Finalmente, Espina se refirió a Matías Fernández y su poca presencia en el equipo: "Matías fue presentado como lo fue porque es un referente, un jugador que marcó mucho y que la gente lo quería, ahora no ha podido tener continuidad porque viene de un año difícil, pero para nosotros es importante dentro y fuera de la cancha".