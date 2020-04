Esteban Paredes: Con todo lo que ha pasado, es difícil pensar en el retiro

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes habló este domingo en medio del aniversario número 95 del club, refiriéndose a que con la pandemia que afecta al país por el coronavirus es "difícil" para el pensar en el retiro.

En conversación con el Instagram Live del "Cacique", el máximo artillero del fútbol chileno mencionó que: "Con todo lo que ha pasado el año pasado y este es difícil pensar en el retiro. Lo he pensado mucho y tengo que tomar una decisión, pero no puedo adelantar nada".

"Depende de muchos factores, como si quiero seguir entrenando o jugando", agregó.

Por otro lado, el goleador se animó a confesar cuál ha sido el técnico que más lo marcó en su carrera, apuntando al argentino Pablo Guede, quien lo dirigió entre 2016 y 2018 en Macul. Además, reveló quien es su ídolo de la institución.

"Mi ídolo es Barticciotto. Sigo siendo hincha de él. Me gustaba cómo jugaba y la garra que ponía en cada partido, me identifico mucho", comentó.

En relación a cómo ha pasado su cuarentena, mencionó que: "Es difícil el momento que estamos pasando a nivel mundial. He entrenado en casa y hacer cosas que antes no podía. He estado más tiempo con mis hijos, ha servido para pensar y meditar".

"Esperemos que todos aprendamos de esta gran lección que nos está dando la vida", remarcó.

Finalmente, Paredes dijo sobre el aniversario del club que: "Es un día glorioso, fundamental para todo colocolino de corazón. Es importante que siempre estemos alentando de donde sea a nuestro club".

"Esperemos que nos volvamos a ver pronto en nuestro estadio para que celebremos todos juntos", sentenció.