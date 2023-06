Esteban Paredes defendió a Damián Pizarro: "Hay que dejarlo tranquilo, le falta mucho por aprender"

El delantero Esteban Paredes dejó atrás el retiro para volver a las canchas con la camiseta de San Antonio Unido, club del cual es dueño y en ese contexto fue abordado por el programa "Pelota Parada" de TNT Sports, instancia donde comentó el presente del delantero de Colo Colo Damián Pizarro.

"Lo pude conocer y entrenar con él. Es un chico muy tranquilo y humilde. Creo que hay que dejarlo tranquilo, no hay que meterle mucha presión porque recién tiene 18 años y le falta mucho por aprender", dijo.

"Ya se le van a dar los goles y las ocasiones donde él pueda tener la tranquilidad en el área como la tienen muchos jugadores como el presente de Chupete, que me pone contento y muy feliz. Esperemos que Damián con el transcurso del tiempo pueda llegar a anotar más goles", añadió.

Respecto a su sorpresivo retorno a la actividad, Paredes no escondió su alegría: "Me sentí súper bien. Vamos a ir de a poco y avanzar de a poco. Hace mucho que no entrenaba en un plantel profesional así que vamos a ir con calma (...) Me motivó que el equipo esté bien posicionado. Cuando compré el club siempre fue con la esperanza de poder subir, de poder ascender. Hace muchos años que el equipo no está en Primera B o Primera División, es un sueño que tenemos como institución", expresó.