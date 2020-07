Esteban Paredes describió el estricto protocolo de entrenamientos que existe en Colo Colo

Esteban Paredes, capitán de Colo Colo, explicó en detalle cómo es el estricto protocolo que siguen los jugadores albos para poder entrenar en el Estadio Monumental tras recibir el permiso durante la crisis sanitaria por el Covid-19, y reveló que están siempre con mascarilla y sólo se la sacan para hacer el calentamiento.

"Nos bajamos de uno en los estacionamientos y bajamos caminando a la cancha, cada 10 metros va el otro atrás. Llegamos al campo de entrenamiento e ingresamos al domo. Ahí tenemos casi cinco metros de distancia entre nosotros y usamos mascarilla todo el rato. Solo nos sacamos la mascarilla cuando hacemos calentamiento. Cada uno trabaja en un carril propio de 18 metros de ancho por 70 de largo", detalló a Las Últimas Noticias.

El domo que señaló el máximo goleador del fútbol chileno es una estructura como hospital de campaña que está instalada en el recinto, y en ella los futbolistas se cambian la ropa antes y después de entrenar.

"Cuando terminamos de entrenar volvemos al domo. Tenemos que llevar otra muda, en la que llevamos una toalla. Nos secamos la ropa, nos secamos el cuerpo porque estamos todos sudados y nos podemos la otra muda, pero siempre usando la mascarilla", agregó.

Respecto a los horarios, el capitán afirmó que "el protocolo es súper bueno. Llegamos en dos grupos, a las 9:30 horas uno y el otro a las 11:30, vamos turnando los horarios por día".

Además, bromeó al señalar que utiliza bastante perfume antes de subir a su camioneta para ir a casa, ya que "no nos podemos bañar allá, están cerrados el camarín y el gimnasio".

Finalmente, contó que "cuando me quito la mascarilla, me pongo a entrenar y se me olvida todo", pero cuando termina la práctica, vuelve a pensar en la situación de la pandemia del Covid-19 que afecta al país y el mundo.

"Pero igual me pongo un poco más contento y más alegre porque uno está entrenando, trabajando y hace lo que le gusta y se desliga un poco del tema de la pandemia. eso me pasa a mí, en realidad", cerró.