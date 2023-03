Esteban Pavez criticó cancha del Monumental: No está a la altura de Colo Colo

El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, se mostró disconforme con el estado de la cancha del Estadio Monumental, en la antesala al Superclásico de este domingo contra Universidad de Chile.

"Creo que no es lo que esperábamos ni lo que esperaba el club, creo que es un tema que si queremos que el fútbol chileno mejore en todo aspecto hay que empezar por los detalles, eso marca diferencias, y es muy importante el tema de la cancha", declaró durante una conferencia de prensa.

Para el jugador, "con Unión Española pasó algo parecido y acá la cambiaron completamente y no está en un estado como debería estar la cancha Colo Colo, el equipo más grande de Chile. Esperemos que mejore con el tiempo, pero espero que los clubes nivelen para arriba y no para abajo".

Esteban Pavez también se refirió a preparar el partido con la presencia del histórico Esteban Paredes en los entrenamientos y sostuvo que "es un plus, hay mucho joven que puede aprender de él, y uno mismo, es una semana especial y Esteban sabe de esto, se valora bastante que esté acá. Como amigo estoy contento que él esté entrenando con nosotros".

En lo referido al regreso de Matías Zaldivia al Monumental, ahora con la camiseta de la U, estimó que "no hemos pensado en él, fue un jugador importante y salió campeón, pero no le hemos dado importancia a lo que es Zaldivia en la U, estamos pensando en seguir mejorando para llegar a lo que queremos. No porque otro día hayamos ganado no se seguirá trabajando... al contrario, tenemos que trabajar el doble o el triple porque queremos llegar bien a la Copa Libertadores y ser campeones, sabemos que nos falta mucho para eso".

"Nos enseñan desde chicos que esos partidos tenemos que ganarlos. Más allá de la presión, son partidos aparte, me ha tocado estar en buenos y malso momentos y no me ha tocado perde racá, pero no quiere decir nada, vamos a salir a ganar poraque aspiramos a ser campeones, es nuestro objetivo", expresó.

Para cerrar apuntó que "este año los hinchas se han portado muy bien, han llenado los partidos que hemos jugado de local. Es un aliento que no esperaba porque no partimos de la mejor forma, uno en la cancha lo agradece. Como hincha, como jugador, me pone contento que la gente esté alentando todo el partido y creo que es muy lindo, el domingo va a explotar el estadio, lo único que pido es que se porten bien, que no tiren cosas a la cancha por el bien del espectáculo, pero creo que será un lindo espectáculo con toda la gente ese día".

Colo Colo enfrenta este domingo 12 de marzo a Universidad de Chile desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.