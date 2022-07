Esteban Pavez recibió ácidas críticas de los hinchas de Colo Colo por su roja ante Everton

El volante de Colo Colo Esteban Pavez recibió ácidas críticas de los hinchas del "Cacique" por su expulsión ante Everton por agresión sin pelota al rival Lautaro Pastrán.

Corría el minuto 25 cuando Pavez le pegó un pechazo a Pastrán, lo que fue advertido por el VAR, que llamó al árbitro Felipe González y éste decidió mostrarle tarjeta roja.

Mira los comentarios de los hinchas:

Me gusto que expulsaran al mala clase del pavez bien expulsado

@Esteban_Pavez8 te puedo perdonar un autogol, partidos malos, que me quites la polola que no tengo, pero esta estupidez? Flaco favor le hiciste a tus compañeros y no debiese pasar nunca!