Fabián Castillo: "En Colo Colo no he dado ni el 30 por ciento de lo que soy"

El delantero colombiano Fabián Castillo se mostró esperanzado en volver pronto de una lesión de tendón que lo tiene fuera de las canchas en Colo Colo y de mejorar su nivel, que no ha estado a su altura, según sus palabras.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, señaló: "Estoy muy comprometido acá en la institución, cuando regrese quiero dar mi mejor versión, no he dado ni el 30 por ciento de lo que soy, eso me pone triste porque vine con mucha ilusión y expectativas, pero estoy trabajando fuerte".

"No tomo nada como revancha, siento que no tengo nada que demostrarle a nadie. Llevo 15 años de carrera y me ha ido bastante bien. Es normal que la gente esté ansiosa y me estoy preparando para mi mejor versión", añadió.

Sobre su dolencia, el "cafetero" señaló: "Me siento bien. El tendón ha ido cicatrizando. Estoy contento por los resultados del equipo. Se ha mejorado mucho. Me dan muchas ganas de estar en la cancha, pero con toda la actitud positiva apoyando desde afuera".

"No sé cuando estaré listo, depende de la cicatrización del tendón. He hecho trabajo de explosividad y hasta el momento todo va bien. Espero pronto estar con el equipo", siguió.

Acerca del equipo, sostuvo: "Se ha hecho un buen trabajo en la Copa Libertadores, pese al resultado con Boca Juniors, donde se jugó mejor que el rival en 60 minutos. Me quedo con la mejoría del equipo".

Finalmente, volvió a hablar de lo personal: "Yo estoy para lo que el técnico decida. No me preocupa nada, yo estoy tranquilo. No ha sido un buen inicio, pero ellos tomarán su decisión y que pase lo que tenga que pasar. Quiero seguir en Colo Colo, un grande de Sudamérica, pero si no sigo no pasa nada, así es el fútbol".