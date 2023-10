Falcón quiere el título de la Copa Chile 2023: En Colo Colo es obligatorio ganar todo

El defensa de Colo Colo Maximiliano Falcón valoró la clasificación a la final de la Copa Chile 2023, luego de la victoria por 1-0 ante Cobreloa, con gol suyo, en el Estadio Monumental.

"Cobreloa fue un gran rival, que hizo un buen partido en la ida también. Fue un encuentro muy bueno que con mi gol ganamos, pero más allá de lo personal, es muy importante para el equipo, para seguir sumando confianza, porque en Colo Colo es obligatorio salir campeón de todo", aseguró tras el partido en diálogo con TNT Sports.

También comentó su fuerte duelo con David Escalante: "Son jugadores fuertes, que juegan bien de espalda. Está todo bien con ir al choque con un jugador que es así de leal como yo. Podría parecer lo contrario, pero por el ímpetu de ir a la jugada y tratar de ganarla... Está bueno cuando chocamos, nos levantamos y nos pedimos disculpas. En líneas generales, enfrentamos a un gran equipo y estamos contentos de haber pasado".

Finalmente, lamentó que su equipo no dependa de sí mismo para ser campeón del torneo nacional: "Uno empieza hacer el análisis de partidos que pasaron y dejamos puntos en el camino que no deberíamos haber dejado, más que nada en casa. En el torneo hemos sido superiores futbolísticamente a la mayoría de los equipos, así que sería algo no grato para nosotros no salir campeones, que es nuestro objetivo principal. Obviamente que vamos a ir por la Copa Chile y vamos a pelear hasta el final por el torneo; falta todavía, cinco partidos es muchísimo y todos se juegan algo".