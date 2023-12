Falcón tras quedarse abajo de viaje a Iquique: Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente

El defensa de Colo Colo Maximiliano Falcón se mostró muy molesto tras quedarse fuera del viaje de su equipo a Iquique para la final de la Copa Chile ante Magallanes, de lo que se enteró en el aeropuerto y que fue por problemas administrativos.

El jugador iba a ser parte de la delegación del "Cacique" pese a estar suspendido para este compromiso, ya que se había dispuesto que todo el plantel se iba a embarcar para celebrar un posible título.

"Peluca" contó su versión en nuestros micrófonos de Al Aire Libre en Cooperativa: "Hace una semana preguntamos por los vuelos, si los suspendidos y lesionados podíamos acompañar al equipo, nos dijeron que estaba todo bien, los pasajes comprados y las habitaciones del hotel".

"Anoche volví a preguntar porque yo soy medio despistado y me repitieron que había vuelo y habitación para todos... Hoy fuimos a entrenar, vimos el tema de la documentación, llegamos al aeropuerto a esperar los boletos de avión. Ahí empezamos a quedar atrás y nos dijeron que nos teníamos que ir en otro vuelo. Hablamos con un coordinador y nos dijo que no había espacio y que el otro vuelo salía a las 4 de la mañana", añadió.

Siguiendo con el relato, contó cómo manifestó su molestia: "Yo le dije: Me voy para la casa, porque es una falta de respeto y un tema de organización del club, no puede ser que pase esto. Porque no solo quedamos jugadores, sino que también algunos del staff. Somos el club más grande de Chile y esto no puede pasar. Le dije a mis compañeros que yo no viajo y ellos estaban en la misma línea".

"Víctor Vidal (coordinador del plantel) es el encargado de los vuelos y el tema logístico. No sé quién da el OK para los vuelos, pero yo hablo con él... Si a mí me dicen que tenemos los pasajes comprados por qué no vamos a estar, uno piensa qué tan importantes somos para el club. Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente, uno empieza a pensar muchas cosas más allá de que estoy enojado, porque justamente jugadores como Fabián Castillo que no está considerado, Darío Lezcano que han tenido polémicas, entonces no sé si va por ahí conmigo".

También sostuvo: "Yo creo que los jugadores son lo más importante del club, yo creo que se podía hacer algo para priorizarnos, no porque seamos más importantes como personas, pero sí por el tema de los futbolistas. Es un tema de respeto, yo no voy a viajar".

Por último se quejó de problemas de infraestructura en el Estadio Monumental: "No tengo miedo, yo creo que lo futbolístico pasa por uno dentro de la cancha y y si uno hace bien las cosas y rinde creo que para el club lo más importante es eso".

"Cuando hay que decir las cosas se hace porque cuando uno queda fuera de la Copa Libertadores, de la Sudamericana o no logra el título, como nosotros este año, la culpa es siempre de los jugadores, pero nadie dice que hicieron mil conciertos y dejaron la cancha hecha un desastre, que a veces tenemos una ducha para bañarnos o que la puerta del sauna se rompió hace dos meses y la estamos cerrando con más fuerza, no sé, muchos detalles que suman. Si tú exiges en un equipo grande también tienes que dar".

Colo Colo jugará este miércoles a las 19:00 horas (22:00 GMT) ante Magallanes.