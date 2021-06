Felipe Campos se despidió de Colo Colo: "Como todo sueño, sabía que en algún momento acabaría"

El defensa Felipe Campos se despidió este miércoles de Colo Colo, club con el que no renovó su contrato, que lo unió con el elenco popular durante los últimos cinco años y que llegó a su fin este 30 de junio

Campos publicó una extensa carta en sus redes sociales expresando: "Como todo sueño sabía que en algún momento acabaría... quizás no fue como quería terminar esta hermosa aventura que me enseñó mi padre, mis hermanos y mi familia, pero me voy feliz".

"Me pregunto, ¿cuántos cumplen sus sueños? Por mi parte cumplí el mío y el de muchas personas que deseaban que pisara este hermoso estadio Monumental. Me tocó la alegría de ser campeón y también momentos duros como el partido por la permanencia", añadió.

Finalmente, y junto con agradecer a sus compañeros y funcionarios del "Cacique" tuvo palabras para los hinchas: "Gracias al que apoyó de donde sea, y al que no apoyó, doblemente agradecido porque ellos me daban más fuerzas para seguir superándome".4

"Nunca voy a olvidar la arenga rumbo a Talca (previa al duelo de permanencia contra U. de Concepción en febrero de este 2021), cuando la mitad más uno nos apoyó en el camino, desde sus casas y desde todo Chile. ¡Te amo Colo Colo, siempre serás mi eterno campeón", cerró.

Campos llegó a mediados de 2016 al elenco que dirigía Pablo Guede en aquel entonces. Desde ese entonces ganó un Campeonato Nacional, dos Copa Chile y dos Supercopa de Chile, siendo parte también de la paupérrima campaña del club en 2020, que lo llevó a pelear el descenso, salvándose en el último partido de definición en el mencionado compromiso ante Universidad de Concepción.