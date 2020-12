Felipe Flores y posible descenso de Colo Colo: Ni en los peores sueños imagino algo así

El delantero de Deportes Antofagasta Felipe Flores, reconocido hincha de Colo Colo, rival de los "pumas" el próximo fin de semana, aseguró que los albos se van a salvar del descenso, pese a que hoy son últimos en el Campeonato Nacional 2020.

"Ni en los peores sueños se imaginó algo así. El hincha de Colo Colo está acostumbrado a pelear arriba, pelear campeonatos. Es un momento difícil, pero tienen jugadores que pueden sacar a relucir su talento y amor a la camiseta para sacar adelante este momento que vive el club", dijo en diálogo con CDF.

"El equipo se va a salvar de esta situación. Siempre estoy viendo partidos de Colo Colo, apoyándolo. Será difícil para mí tratar de salir a ganar porque hoy en día defiendo a Antofagasta", agregó.

El atacante formado en el Cacique, aseguró que se ofreció "para volver en Primera, imagínate en la B. Soy hincha del club, en Primera o Segunda, dónde estén y quieran contar conmigo, feliz de volver. Todo se lo agradezco a Colo Colo. El día de mañana siempre voy a estar pendiente del teléfono".

El jugador de los "pumas" aseguró que su "sueño siempre ha sido Colo Colo, me encantaría cumplir ese sueño y que mi hijo me vea en Colo Colo. Si no se da estoy tranquilo. Quiero terminar mi carrera en Colo Colo o en Antofagasta".