Gabriel "Coca" Mendoza: El plantel de Colo Colo ha sido sumamente egoísta

El ex jugador criticó duramente a los futbolistas del cuadro "albo" por el conflicto que sostienen con Blanco y Negro sobre la rebaja de salarios.

El ex futbolista Gabriel Mendoza lanzó duras críticas contra el plantel de Colo Colo por el conflicto que sostienen con la directiva de Blanco y Negro, en relación a la rebaja de salarios que aplicará el club por la crisis que se vive debido a la pandemia de coronavirus.



En conversación con el Canal del Fútbol, el campeón de la Copa Libertadores de 1991 con los "albos" dijo que "el plantel ha sido sumamente egoísta. Todo el mundo sabe los montos que se ganan en el fútbol, sobre todo en Colo Colo. Tenemos que mirar para los clubes de al lado no más. Nuestros archirrivales sin ningún problema aceptaron una rebaja de sueldos".

"Aquí en Viña del Mar en el diario salía que el plantel de Wanderers cuesta 160 millones de pesos al mes y ellos aceptaron la rebaja sin retorno. Es una rebaja del 20 por ciento de su sueldo desde el que gana de un millón de pesos hacia arriba. En Colo Colo, con tres o cuatro jugadores les podemos pagar al plantel completo de Wanderers", agregó.

En la misma línea, el "Coca" afirmó que "yo velo por la solidaridad, no estoy viendo por lo que respecta al bolsillo de cada uno. Tenemos que pensar que en la reunión de las negociaciones hubo tres jugadores, que son Julio Barroso, Matías Zaldivia y Esteban (Paredes). El es el máximo ídolo de Colo Colo en esta generación, el máximo referente, entró en la historia de nuestro club por la puerta grande con todo lo que ha hecho".

"Pero él (Paredes) tiene que tomar el liderazgo, ser el cacique de este equipo y decir 'oye, en realidad tenemos que ajustarnos el bolsillo tres meses'. Me sorprende mucho la decisión que ha tomado el plantel. Aquí se habla que todo el plantel está de acuerdo, pero no sé si va a venir el hijo de Jaime Pizarro (Vicente) a decir que no está de acuerdo. Creo que eso sería imperdonable para un muchacho joven que recién está empezando", apuntó.

