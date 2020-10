Gabriel Costa: Tengo la esperanza y la fe que volveremos al triunfo ante Unión Española

El jugador de Colo Colo Gabriel Costa se refirió al choque que tendrán ante Unión Española por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional y comentó que tiene "la esperanza" de que podrán volver al triunfo a costa de los hispanos.

"Es dura la situación que pasamos de no ganar hace seis partidos. Tengo la esperanza y la fe de que volveremos al triunfo ante Unión Española", declaró el peruano en conferencia de prensa.

El uruguayo-peruano explicó que "la llegada del profe (Gustavo Quinteros) generó mucha confianza en el plantel y esperemos que este miércoles tengamos ese partido deseado".

Sobre su vuelta a la titularidad y el buen rendimiento que mostró ante Coquimbo, Costa señaló que: "Me sentí muy bien ese partido, venía preparándome estos meses y pude responder en la cancha. No había podido hablar personalmente con Quinteros, pero me dio la confianza para empezar del arranque y salió todo bien".

Colo Colo se medirá a Unión Española este miércoles a partir de las 18:30 horas en el Estadio Monumental. en un duelo que podrás seguir en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y en el relato de Al Aire Libre en Cooperativa.