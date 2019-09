Gabriel Mendoza: A Colo Colo le falta un remezón bueno

Gabriel Mendoza, histórico ex defensor de Colo Colo, conversó con Al Aire Libre PM sobre el momento del Cacique en el Campeonato Nacional y afirmó que le falta un "remezón" al conjunto que dirige Mario Salas para lograr clasificar a la Copa Libertadores.

"La convicción de Mario no es, por algo no ha rendido el equipo. Falta un remezón bueno y enrielarse. Estoy seguro que con los puntos que nos lleva la Católica no nos queda ninguna posibilidad para pelear el título", declaró tajante el ex jugador.

El "Coca" además de asumir que la pelea con Universidad Católica está sentenciada, señaló que el foco debe estar en asegurar el cupo en la Copa Libertadores del próximo año.

"Tenemos que pensar en la Copa Chile para clasificar a la Copa Libertadores o en el segundo lugar, para ir directo. Está bien complicado y para eso falta un remezón", sentenció.