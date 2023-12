Gabriel Mendoza y la subasta de camiseta de Leonel Herrera: Le dije que estaba cagado del mate

Este fin de semana saldrá a remate la histórica camiseta que Leonel Herrera usó en la final de la Copa Libertadores 1991 ganada por Colo Colo, hecho que no gustó a Gabriel Mendoza, quien reveló lo que dijo a su otrora compañero tras conocer la decisión de vender la casaquilla.

"Me contó. Le dije que estaba cagado del mate. Uno no se puede meter en las cosas personales. Me imagino que debe tener buenas razones. Lo que digo es que esa camiseta no tiene precio, no tiene un valor tangible. Es simbólica", relató al diario La Tercera.

"Uno no sabe el contexto. El me dijo 'yo sé donde me aprieta el zapato'. Soy su amigo y respeto eso, pero yo, aunque esté quebrado, nunca me voy a deshacer de esa camiseta. No podría. Por ningún motivo", agregó, reforzando que "no lo comparto, no estoy de acuerdo, pero son situaciones personales".

Por otro lado, apuntó a la diregencia alba por la falta de preocupación por los históricos del club: "Blanco y Negro no hace nada por los campeones de America. Nos miran como números, como una simple camiseta, pero esa camiseta tiene historia, tiene alma, recuerdos. Ni deben saber que se está rematando".

"Ellos nos saben, no tienen idea de lo que significa Colo Colo para la gente o de lo que puede llegar a representar una camiseta como la de Leo", añadió Mendoza, quien recordó el nulo apoyo para invitar en el pasado a Mirko Jozic a Chile para conmemorar el título.

Luis Pérez, otro campeón de América del "cacique", y que anotó un doblete en la final, también alzó la voz y expresó al referido medio que "la guardo, no la remato. No la subastaría por nada del mundo. Hoy, no. No sé si más adelante. Uno nunca puede decir que no"

Sin embargo, señaló que si bien "la gesta pertenece a todo el mundo", también "hay cosas que pertenecen a nosotros, íntimas; lo de las camisetas, zapatos".

"Me enteré de que la camiseta (Herrera) la había retirado, pero no sabía que era para una subasta. Menos sé por qué lo hace. Pensé que quería tenerla en su casa. Como digo, cada uno puede hacer lo que quiera con su patrimonio. Yo no lo haría. No tengo esa necesidad y espero que él no la tenga", cerró.

La subasta será vía online en el sitio web chileno Dream Auctions, desde este viernes 15 hasta las 12:00 horas (15:00 GMT) del sábado 16 de diciembre, con un precio de salida desde 30.000 dólares (unos 26 millones de pesos).

