Gabriel Ruiz-Tagle: El Directorio consideró insuficiente la oferta por Matías Zaldivia

El presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, reveló que el Directorio de la concesionaria que administra a Colo Colo consideró insuficiente la oferta que realizó el equipo saudí Al Ahli, que dirige Pablo Guede, por el zaguero argentino Matías Zaldivia.

"Llegó una oferta por Matías Zaldivia, la que fue considerada insuficiente por el Directorio. Hasta ahora, Matías Zaldivia sigue siendo jugador de Colo Colo", señaló este jueves el máximo dirigente del conjunto "popular".

Para Ruiz-Tagle, "puede cambiar la situación de Zaldivia. Todos saben que es un gran jugador, cuesta mucho reemplazarlo y es un tema que tenemos que abordar con nuestro cuerpo técnico y la gerencia deportiva para compatibilizar el interés del club y del jugador".

Por su parte el director de Blanco y Negro Aníbal Mosa, ex presidente, dijo que "estamos muy justos en la línea defensiva. Se está hablando con el jugador porque nos interesa que continúe, por lo menos el primer semestre".

En relación al caso de Juan Carlos Gaete, Ruiz-Tagle fue categórico al señalar que el ex Cobresal "es y seguirá siendo jugador de Colo Colo" y avisó que el viernes tendrá una reunión con el futbolista para definir los pasos a seguir.

Además, aclaró que "no hay en este momento ninguna determinación con respecto de otros jugadores" para reforzar a Colo Colo y que "en este momento nuestro gerente deportivo -Marcelo Espina- está viendo distintos casos. Mario Salas quiere reforzar la parte ofensiva y considera diferentes posibilidades".

"Queremos tener un especial cuidado de no tapar a la gente que viene de abajo en Colo Colo. El plazo vence el último día, pero no tenemos apuro, queremos contratar bien, no queremos tapar a los juveniles", afirmó.