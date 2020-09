Gabriel Suazo: Es una falta de respeto hablar de otro técnico mientras esté Gualberto

El volante de Colo Colo Gabriel Suazo salió al paso de los rumores que hablan de una salida de Gualberto Jara y aseguró que sería una falta de respeto hablar de otro interinato luego de los malos resultados que ha sumado el elenco albo luego de la pandemia.

"Es una falta de respeto hablar de otro interinato mientras esté Gualberto acá. Los resultados no se han dado, pero debemos dar todo para revertir esta situación. Es difícil para todos, para nosotros, para las familias nuestras y para el cuerpo técnico. Sería una falta de respeto hablar de Luis (Mena) mientras esté Gualberto acá", dijo Suazo en conferencia de prensa.

"No puedo pensar en cambiar un DT. Hay que mostrar respeto con él, y eso debemos hacerlo dentro de la cancha, esforzándonos para salir de esta situación", añadió.

"Dentro de la cancha, la responsabilidad es nuestra. Somos grandes, futbolistas profesionales, y debemos reconocer que no estamos haciendo las cosas bien", complementó.

Respecto a lo que viene, Suazo expresó que "sabemos que La Calera juega muy bien, por más que haya perdido, juega bien, toca el balón. Es una cancha difícil, ante un equipo que se maneja bien y nosotros debemos enfocarnos en entregar todo para empezar a sacar esto adelante. En estos momentos, cuando quizás el fútbol no da, ahí hay que sacar el coraje, la garra de cada para salir de este complejo momento".

"En Colo Colo nos enseñaron el lema 'de atrás pica el indio' así es que debemos sacar esta situación difícil para empezar a pelear por puestos internacionales", agregó.

Suazo también dijo que si bien no fue excusa, los problemas que se dieron en medio del receso afectaron: "Los demás equipos tuvieron entrenamientos vías zoom, nosotros estuvimos un mes, medio mes, donde nos mandaban rutinas diarias, y luego no lo tuvimos. Si bien podíamos entrenar por nuestra cuenta, es distinto. Se nota quizás, pero no es una excusa. Debemos saber dar vuelta esa página y demostrarlo el fin de semana", expresó.