Gabriel Suazo fue criticado por los hinchas de Colo Colo por sus desaciertos contra Curicó

Gabriel Suazo se llevó varias críticas por parte de los hinchas de Colo Colo, debido a particulares desaciertos que vivió este miércoles en la derrota por 2-0 de su equipo ante Curicó Unido en el Estadio Monumental.

Suazo se mostró muy impreciso en el duelo ante los "torteros" can varias fallas en jugadas sencillas, lo que hizo que los fanáticos sacaran su artillería contra el volante, dada su constante titularidad.

El futbolista además ha tenido un rendimiento irregular durante este 2020 y no ha podido aportar con seguridad a un mediocampo que ha sufrido con las lesiones y al que le ha faltado creatividad.

Revisa las jugadas de Suazo ante Curicó y las críticas de las que fue víctima:

Porfavor!, no mas Gabriel Suazo en la formacion. lo generoso que es el futbol...

No entiendo la inamovilidad de Gabriel Suazo en Colo Colo, lo ponen a crear futbol y no sabe, lo retrasan a quitar pelotas y jugar desde atrás y no sabe, lo pones de lateral para que rompa lineas y se lo llevan por la banda, es el reflejo de lo mal que juega el equipo #ColoColo