Gabriel Suazo: No debemos pensar en si estará o no Zampedri, la UC es más que un jugador

El defensa y capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, hizo la previa del duelo que afrontará el cuadro albo ante Universidad Católica en el Estadio Monumental y aseguró que el plantel albo no ha pensado en la presencia o no de Fernando Zampedri, dado que las fortalezas del elenco cruzado van más allá de lo que pueda hacer el centrodelantero argentino

"El arbitraje es importante, pero no debe ser nuestro foco. No debemos pensar en si estará o no Zampedri, porque la UC no es un solo jugador. Hemos trabajado, visto videos para que el equipo esté de la mejor forma el fin de semana. Nuestro foco es hacer daño y tomar las precauciones debidas de lo que hace la UC", expresó Suazo en conferencia de prensa.

"Sabemos que Zampedri es un tremendo jugador, pero la UC no es Zampedri y si bien marca muchos goles, él no saca el centro. Hay un equipo atrás, se intenta asociar, siempre con un fútbol ofensivo y por eso mismo estamos tomando las medidas necesarias", añadió el zaguero.

"Sabemos que enfrentamos a un equipo que hace buen fútbol y no solo de ahora, si no que a lo largo de varios campeonatos. Siempre intenta jugar y para eso nosotros estamos preparándonos. Nuestra idea es llevar nuestro juego ofensivo y contrarrestar las armas que tiene la UC", complementó Suazo, quien no quiso ahondar en la polémica generada en el último partido de los cruzados ante Santiago Wanderers.

"Pude haber mucho tipo de arbitrajes y siempre habrán 'peros' para los arbitrajes. Lo externo no nos preocupa para nada, nos enfocamos en trabajar bien, en el partido ante Católica, que es muy importante, pero que no define el Campeonato. Son tres puntos importantes que nos pueden dar una ventaja más, pero después vienen otros partidos muy importantes", comentó.

"Si bien Audax y La Calera perdieron puntos, nos quedan partidos importantes a nosotros y a todos. Son todos partidos complicados, el torneo está ajustado arriba y abajo y todo equipo se juega sus chances, y por eso digo que el campeonato no se define", añadió.

Suazo se refirió al nivel de Colo Colo en sus últimos partidos y manifestó que hay mucha confianza en lo que están haciendo.

"Esa confianza pasa por el trabajo, por la constancia, por lo que nos costó el año pasado, por lo unido que estamos tras lo vivido. Hay una confianza que quizás se transmite afuera, y esa confianza es trabajo, humildad y la idea es seguir por el mismo camino", comentó.

"A ningún partido salimos como favorito. No tenemos problema en que la prensa lo diga, pero entramos a cada partido trabajando con humildad, sabiendo lo que hace el rival para después plasmarlo el fin de semana. No creo que seamos favoritos", añadió.