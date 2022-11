Gabriel Suazo sobre "mano a mano" con Solari: "Te comí, loco"

El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, dedicó emotivas palabras a su amigo Pablo Solari tras la caída de los "albos" por 4-3 frente a River Plate, en lo que significó el reencuentro entre ambos tras la partida del argentino al cuadro "millonario".

"Siempre es lindo reencontrarse con esos amigos con los que viviste muchos momentos y que en poco tiempo se transformó en alguien muy importante, te amo amigo y espero que te vaya increíble siempre", escribió el zurdo en su cuenta de Instagram.

Además, el líder del "Cacique" quiso "agradecerle a toda nuestra hinchada que pese al precio, fueron y nos alentaron como siempre, nos hubiese encantado darles un triunfo, pero entregamos todo para hacerlo".

Luego, agregó un a postdata a Solari: "En el mano a mano que tuvimos, te comí locoo", bromeó, ante lo que recibió una respuesta del actual atacante del cuadro de Núñez: "Te amooo mucho amigo mío, te deseo lo mejor siempre, gracias por todo".

Suazo igualmente respondió un comentario y dijo que "terminando el partido, me acerqué a las gradas y firmé y me saqué fotos con un montón de gente, lamentablemente luego teníamos una hora determinada de salir para no llegar tan tarde a nuestras casas y fue por eso el motivo del que no nos pudimos detener a firmar camisetas".