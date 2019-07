Gabriel Suazo y despedida a Orión: Los referentes nos representaron a todos

El volante de Colo Colo, Gabriel Suazo, se refirió este viernes en conferencia de prensa a la salida del portero argentino Agustín Orión, quien dejó el club "por motivos personales" y defendió la presencia de solo algunos jugadores en la despedida del arquero explicando que "nos representaron a todos".

Al respecto, el mediocampista dijo que la partida del meta "nos tomó por sorpresa, no lo esperábamos, pero simplemente le agradezco por todo lo que nos brindó a nosotros tanto en la cancha como fuera de ella".

"Yo no tenía conocimiento de aquello, me tomó por sorpresa. Le mandé un mensaje a Agustín para agradecerle todo lo que me brindó como jugador y como persona", agregó.

En la misma línea, Suazo dijo que "era un referente para nosotros, a mí me ayudó mucho. Pero es una decisión personal de él y hay que respetarla. Le deseo el mayor de los éxitos a él y a su familia. Estoy seguro que le irá increíble en donde sea".

A su vez, el joven volante indicó que "fue algo importante para Agustín, creo que los seis jugadores que vinieron (a la conferencia de despedida) lo demostraron así. Ellos nos representaron a todos. A lo mejor Mario tuvo una conversación con los referentes, la verdad es que eso no lo sé".

"Pero sí se cerró un poco la situación de Agustín en donde Esteban (Paredes) dio su opinión, dejó claro lo que él pensaba. Más allá de eso nada más que hacer, Agustín dijo que era una decisión personal y Mario lo ratificó también así", apuntó.