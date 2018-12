Goleador del rival de Colo Colo en Copa Sudamericana emigró a Egipto

Jhon Cifuente, delantero estrella de Universidad Católica de Ecuador, rival de Colo Colo en Copa Sudamericana, que el 2018 marcó 37 goles en 43 partidos fue transferido a Pyramids FC, del exótico fútbol egipcio.

"No me importa lo que hable la gente. Yo tomo las decisiones y sé que hice lo correcto. No me interesa lo que piensen, pues estoy convencido y tranquilo por la decisión tomada. Mientras mi familia y yo estemos bien no habrá nada que me haga daño: ningún comentario, ni nada", declaró el goleador ante las críticas por emigrar a Egipto.

La UC ecuatoriana perdió así a su máxima estrella, auque ya sumó como refuerzos a Miguel Parrales, atacante proveniente de El Nacional; al delantero Bryan Oña y al mediocampista Jesi Godoy, que jugaron la última temporada en el Delfín, y Édison Carcelén, zaguero que arriba desde The Strongest.

El partido de ida entre el Cacique y los ecuatorianos se disputará el 2 de abril en el Estadio Olímpico Atahualpa. La vuelta será el 30 del mismo mes en el Monumental.