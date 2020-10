Gualberto Jara en su despedida: Un cambio viene bien y ojalá que se traduzca en resultados

El saliente técnico de Colo Colo, Gualberto Jara, se mostró alicaído tras la derrota de su escuadra por 1-0 ante Huachipato, en su despedida del primer equipo y deseó éxito a Gustavo Quinteros, quien asumirá en los próximos días en el "Cacique".

Jara dijo en conferencia de prensa que "es un momento difícil y, a veces, un cambio viene bien porque eso puede cambiar el chip del jugador y su mentalidad, pero ojalá que se traduzca en resultados".

Además, el DT añadió en su despedida que "no se dieron los resultados, vendrá otra persona, le deseamos lo mejor y ojalá que pueda levantar a Colo", repitiendo además lo que señaló en la previa del partido: "Este cuerpo técnico asumió en un momento muy difícil, intentamos cambiar el rumbo, pero se dieron muchas dificultades que escapaban de lo futbolístico".

Siguiendo en la evaluación de su gestión, el estratega que deberá regresar al fútbol formativo sostuvo que "hubo mucha presión, ansiedad y temor cuando nos empezaron a dar los resultados. Pero, no creo que haya faltado actitud".

Por último, el paraguayo-chileno dijo que "le tengo un gran cariño a Colo Colo por lo que me dio en mi carrera y lastimosamente no se lo pude devolver con resultados. Me tomaré unos días de descanso con la familia y después volveré a cadetes donde tenemos un proyecto ambicioso", finalizando sobre el primer equipo que "con un par de resultados positivos, este grupo va a volver a mostrar lo que tiene, tienen todas las capacidades", cerró.