Gualberto Jara: Matías Fernández se integrará en segunda fase, es importante para nosotros

El director técnico de Colo Colo, Gualberto Jara, se refirió a la situación de Matías Fernández, asegurando que es un jugador al que considera importante para su equipo y que se integrará en la segunda fase de entrenamientos, pues está terminando de recuperarse de su lesión.

"Ha corrido mucha información, muchas versiones como que hasta iba a dejar el fútbol. Creo que Matías es uno de esos jugadores a los que les ha venido mejor el receso para recuperarse de su lesión, sin la presión de los partidos o entrenamientos lo ha llevado bastante bien", apuntó en diálogo con ESPN Chile.

"Confío mucho en él, es un grandísimo profesional. No entró en la lista por el tema del cupo, pero él se va a integrar en la seguna fase y desarrollará su trabajo de campo de forma progresiva", añadió Jara.

El paraguayo, asimismo expresó que "confío mucho en que voy a disponer de él en el corto plazo, si todo sigue normalmente. Tiene muchas ganas y está muy confiado, para nosotros es un jugador muy importante por su calidad, personalidad y por lo que transmite en el equipo, confío en volver a contar con él lo antes posible".

Finalmente, adelantó que Colo Colo no planea realizar grandes incorporaciones en el corto plazo. "Marcelo Espina lo aclaró. Este plantel no se va a tocar y no llegará, prácticamente ningún refuerzo. Es algo que se entiendo porque creo que la mayoría de los equipos pasará por un periodo de austeridad, posiblemente no se hablará de grandes contrataciones por un buen tiempo sino que de mejorar los contratos a los jugadores que vengan de las divisiones menores", deslizó.

"Estoy conforme, me gusta el plantel del que voy a disponer y me dispondré a sacarle el mejor rendimiento", cerró Jara.