Gualberto Jara: Reconozco que hicimos un muy mal partido, el peor que me tocó vivir

Gualberto Jara, técnico de Colo Colo, analizó la derrota ante O'Higgins en el Estadio Monumental y con autocrítica reconoció que fue un mal partido de los albos, el peor que ha tenido desde que asumió en la banca.

"Tengo que reconocer que hicimos un muy mal partido, el peor de lo que me tocó vivir hasta ahora. No generamos, no tuvimos la pelota, no hicimos lo planificado y se traduce en el resultado. Nos deja preocupados, por la posición en que estamos y lo que se viene", comentó en rueda de prensa.

Del mismo modo, asumió que se equivocó en la elección de los jugadores y el tema de dosificar con la rotación. "Y lo ocurrido en el campo es completa responsabilidad mía", añadió.

No obstante, evitó hacer análisis sobre rendimientos individuales y relacionar este mal rendimiento con los problemas dirigenciales durante el receso.

"Desde el punto de vista global, no me gustó el equipo, no tuvimos la pelota, no jugamos en campo rival, dejamos que ellos salieran con claridad, nos llevaron a nuestro arco. En el segundo tratamos de mejorar, tuvimos más entusiasmo, pero sin claridad suficiente para generar situaciones y dar vuelta el resultado", explicó.

Además, descartó dar un paso al costado y manifesto que le gustan los desafíos, cuenta con el apoyo del plantel y todos tienen el foco en salir adelante: "El fútbol da revanchas y tenemos la posibilidad el sábado ante La Calera", apuntó.

Finalmente, aclaró que este mal rendimiento no es consecuencia de querer dosificar y poner todas las fichas en los futuros duelos de Copa Libertadores.

"Colo Colo no puede estar en esta situación y seguir con este rendimiento. Tenemos que mejorar esto para llegar bien a la Copa Libertadores. Debemos elevar el rendimiento individual y colectivo", sentenció.