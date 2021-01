Gustavo Biscayzacú: Los jugadores de jerarquía van a aparecer y Colo Colo se va a salvar

El ex jugador de Colo Colo, el uruguayo Gustavo Biscayzacu, abordó la compleja situación que vive el "Cacique" en el Campeonato Nacional, aunque se mostró confiado en que se quedará en Primera División.

El "Grillo" dijo a Las Últimas Noticias que "no tengo dudas que en estos cinco partidos, esos jugadores de jerarquía van a aparecer y Colo Colo se va a salvar del descenso. Colo Colo tiene grandes delanteros, pero les debe costar generar fútbol por la presión de no perder".

Además, destacó a su compatriota Maximiliano Falcón: "No tenía dudas que no le pesaría la camiseta de Colo Colo ni la desesperación por el descenso. Al hincha colocolino siempre le gustó tener gente aguerrida, no es de ahora, es la identidad del club".

Finalmente expresó sus intenciones de ser entrenador: Me encantaría. Uno de mis objetivos a corto plazo es dirigir en Chile, ojalá tenga esa oportunidad. Quiero al país, soy muy agradecido de los cuatro años que me brindó en diferentes equipos (Fernández Vial, Santiago Morning, Unión Española)".

Colo Colo juega este sábado ante Coquimbo Unido un duelo clave en la lucha por la salvación, a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT).