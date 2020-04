Gustavo Quinteros: Claramente me gustaría ir a un equipo importante como Colo Colo

Gustavo Quinteros, técnico de Tijuana en México y campeón el año 2019 dirigiendo a Universidad Católica en nuestro país, manifestó su deseo de volver a entrenar en Chile y afirmó, ante el supuesto interés de Colo Colo, que "claramente me gustaría ir", porque su objetivo es llegar a equipos que puedan ganar títulos.

"Si se da la posibilidad de volver a dirigir en Chile, lo haría feliz...Los tiempos de los clubes no son iguales a los tiempos de los entrenadores. Me gustaría volver a dirigir un equipo, un proyecto, pensando en el campeonato. Cualquier equipo importante, como Universidad Católica o Colo Colo, claramente me gustaría ir. Ese es mi objetivo como profesional, llegar a clubes donde puedo salir campeón", declaró Quinteros en un Live en el Instagram del CDF.

Sin embargo, Quinteros no confirmó si tuvo contacto con la dirigencia de Colo Colo: "No quiero hablar públicamente de otra posibilidad en un club, estoy trabajando en México".

Además, apuntó que tiene cláusula de salida en Tijuana para fin de año. "En el futbol puede pasar cualquier cosa, hay que ir a los equipos, tratar de terminar los contratos, por lo menos una temporada", comentó.

Quinteros también fue consultado sobre los rumores que lo situaron en la órbita de la selección chilena.

"No tengo dudas que todos los entrenadores les gustaría entrenar equipos grandes de Chile o a la selección. Hay gente que no puede o no quiere, porque tiene que cumplir contrato o están bien en otro lado. Con los equipos grandes de Chile puedes soñar salir campeón, y con la selección chilena puedes soñar con clasificar y jugar un mundial. Cualquier técnico con aspiraciones le gustaría dirigir a la Roja", explicó.

Finalmente, evitó dar detalles de su salida de Universidad Católica, aunque aclaró que quedó con "los mejores recuerdos" y no cerró la puerta a un retorno en el futuro.

"Lamentablemente no se pudo continuar, había mucha incertidumbre con el tema social. Hubo otros motivos que no es bueno hacerlos público, pero de Católica tengo los mejores recuerdos, del Tati (Buljubasich), del presidente Juan (Tagle), y los jugadores, estoy en contacto con la mayoría. Un plantel fenomenal", concluyó.