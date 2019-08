Harold Mayne-Nicholls: No es tema de discusión la continuidad de Mario Salas

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, habló tras la derrota de Colo Colo ante O'Higgins en el Campeonato Nacional, afirmando que en ningún momento han dudado sobre la continuidad del técnico Mario Salas.

Posterior al encuentro, el directivo de la concesionaria comentó que: "No hay relación entre la derrota y que Mario (Salas) siga en el club. Siempre Marcelo (Espina) habla con él y no es tema de discusión su continuidad".

Respecto a sus preocupaciones por el opaco momento que pasan los "albos", el ex presidente de la ANFP apuntó a que: "Me preocupa que no hacemos goles. En tres partidos no hemos podido anotar".

"Quizás a Marcelo y a Mario les preocupa otra cosa. Pero para mí el que el equipo no haga goles me genera inquietud", concluyó.