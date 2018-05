Héctor Tapia se ilusiona con el liderato: A mí me enseñaron que 'de atrás pica el indio'

El técnico de Colo Colo, Héctor Tapia, se manifestó esperanzado con que sus dirigidos puedan mantener la senda del triunfo y así acercarse al liderato del Campeonato Nacional, tras el triunfo 3-1 sobre Everton de este domingo.

Al respecto y considerando que actualmente se encuentran a 8 puntos del líder, Universidad Católica, "Tito" dijo que apela "a la historia de este club, Colo Colo cuando viene de atrás llega pisando fuerte. 'De atrás pica el indio' me enseñaron a cuando yo era jugador. Así que ahí estamos, cumpliendo nuestra tarea y esperando que los que estén arriba se caigan".

En relación al desempeño del equipo en el encuentro frente a los viñamarinos, el DT del "Cacique" dijo que "la evaluación es positiva. Teníamos una preocupación que era el desgaste que tuvimos que hacer a mitad de semana con el viaje a Ecuador. Pero cuento con un club detrás que está completamente a disposición de estos jugadores para tratar de recuperarlos".

Sobre las dos anotaciones de Esteban Paredes, quien sigue acortando su distancia con Francisco "Chamaco" Valdés para convertirse en el máximo anotador histórico del fútbol chileno, Tapia indicó que "todo el mundo sabe lo que es Esteban Paredes para nuestro fútbol y para nuestro club. Nos facilita totalmente a nosotros la tarea. Hoy en día tiene un gran grupo atrás de habilitadores y sin duda seguirá haciendo goles".

Por último, acerca de la rotación de jugadores el estratega afirmó que "hay una gran competencia. Hay jugadores que lamentablemente están lesionados y se le abre la posibilidad a otros que no habían tenido mucha participación. Yo en los entrenamientos he visto un muy buen nivel y eso me permite utilizar jugadores que me dan la confianza de que van a responder y hoy lo hiceron notablemente".

Por su parte, el entrenador de Everton, Pablo Sánchez, descartó la posibilidad de dar un paso al costado tras sufrir una nueva caída en el torneo, que tiene a los viñamarnos en la penúltima posición de la tabla.

"Nunca renuncié por situaciones como esta y no sería valiente de mi parte ponerme un plazo", dijo el "Vitamina", para agregar después que "seguramente (los dirigentes) no están satisfechos con los resultados porque son espantosos, tenemos una forma de jugar, tratamos de no traicionarla y de implementarla bajo mucha presión, lo que no es fácil. No conocemos otro camino que no sea jugar el partido al límite pero siempre buscando ser protagonistas. Sé que con eso no alcanza, pero en principio nosotros no vamos a traicionar nunca la manera".